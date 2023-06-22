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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اشرب مياه وابعد عن التوتر.. 6 نصائح مرتبطة بالحجامة

الحجامة
الحجامة

قالت الدكتورة سكينة جمال، خبيرة العلاج الطبيعي، إن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب الآثار الجانبية. 

وأوضحت خبيرة العلاج الطبيعي هذه الآثار الجانبية التى يجب تجنبها بعد الحجامة بهذه النصائح، في خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، وتشمل:

1- شرب الماء بكميات كافية: يجب تناول كميات كافية من الماء بعد الحجامة لتعويض السوائل التي فقدتها الجسم، وذلك لتجنب الجفاف والتعب.

2- تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم: يجب تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، مثل الأفوكادو والموز والخضروات الورقية، لتعويض العناصر الغذائية التي فقدتها الجسم.

3- الراحة وتجنب النشاط البدني الشاق: ينصح بالراحة وتجنب النشاط البدني الشاق لبعض الوقت بعد الحجامة.

4- تناول وجبات خفيفة وصحية: يمكن تناول وجبات خفيفة وصحية بعد الحجامة، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، لتعويض العناصر الغذائية التي فقدتها الجسم.

5- الاسترخاء وتجنب التوتر: يجب الاسترخاء وتجنب التوتر بعد الحجامة، وذلك لتقليل الشعور بالتعب والخمول.

6- الاستشارة الطبية: في حالة استمرار الآثار الجانبية لفترة طويلة أو إذا كانت شديدة الحدة، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

الاثار الجانبية استشارة الطبيب الشعور بالتعب والخمول الخضروات الورقية الخضروات الفواكه والخضروات العناصر الغذائية العلاج المناسب تصريحات تعب تجنب الجفاف الورق النشاط البدني شرب الماء شمل خضروات ​​​​​​​health

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