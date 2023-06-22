بفقدان وزنها.. لقاء الخميسي تظهر برشاقة ملحوظة

تألقت الفنانة لقاء الخميسي، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت “الخميسي”، عبر خاصية الستوري، بإطلالة صيفية كاجوال، وبدت عليها خسارة الوزن بشكل ملحوظ، وتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.