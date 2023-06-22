عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفقدان وزنها.. لقاء الخميسي تظهر برشاقة ملحوظة

صدى البلد

تألقت الفنانة لقاء الخميسي، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت “الخميسي”، عبر خاصية الستوري، بإطلالة صيفية كاجوال، وبدت عليها خسارة الوزن بشكل ملحوظ، وتفاعل معها الجمهور. 

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.

أجازة مفتوحة اخر أعمال لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسى لقاء الخميسي مسلسل اجازة مفتوحة مسلسل زي القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

ترشيحاتنا

309.9 مليار دولار.. طفرة في سوق العقارات المصري |هل تستفيد الحكومة منها

رسالة ميدو لـ أحمد عيد عبدالملك بعد توليه الإدارة الفنية لنادي «لافيينا»

بصواريخ بريطانية.. القوات الأوكرانية تقصف جسرا يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم

650 جنيهًا انخفاضًا| شعبة الذهب تعلن أمرًا عاجلاً بشأن عيار 21.. فيديو

السعودية تعلن المخطط الرئيسي لـ الرياض إكسبو 2030

«حرب عالمية ثالثة» .. بيان عاجل من روسيا بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ