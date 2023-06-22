شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن رحيل أحد حراس مرمى النادي الأهلي في نهاية الموسم.

وقال: “حارس من حراس الأهلي الخمسة هينتقل لأحد الأندية الصاعدة للدوري الممتاز، وترك اسمه لتخمين الجمهور".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة وصول عروض رسمية لضم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق.

عرض النصر السعودي

وأكد “شوبير” في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم أن الشناوي لم يتلق أي عروض رسمية للرحيل عن الفريق بالميركاتو الصيفي.

وأضاف “شوبير” أن النصر السعودي كان يرغب في ضم اللاعب عقب مباراة الفريق أمام الزمالك واللاعب وقتها ترك الأمر لمجلس إدارة الأهلي.

وأضاف “شوبير” أن هناك نادياً سعودياً صاعداً حديثاً “يناغش” الشناوي لضمه ولكن الأمر لم يصل للعرض الرسمي مشدداً أن الحديث عن رغبة أهلي جدة غير صحيحة علي الإطلاق.