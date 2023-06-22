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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

الغواصة السياحية
الغواصة السياحية المفقودة Titanic

لأزال العالم يكتم أنفاسه لمتابعة أخبار  الغواصة "تيتان" والتي قد اختفت من على الرادار ويعد بداخلها 5 من الأغنياء قد غاصوا في أعماق البحر في تلك رحلة الكارثية والتي قد اعتقدوها سياحية لرؤية حطام سفينة تايتانيك الشهيرة. 

 وفقا لصحيفة "ديلي ميل" تعد ويندي راش،  زوجة طيار تيتان على متن الغواصة السياحية المفقودة Titanic
 وهي زوجة الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate وهو حفيدة زوج من الأثرياء كانا على متن السفينة تايتانيك عام 1912، وقد  توفي  جداها إيزيدور وإيدا شتراوس، في تلك السفينة الغارقة.

 

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الكارثة التاريخية 

تنحدر زوجة الرئيس التنفيذي للغواصة السياحية المفقودة تيتانيك من زوج ثري من نيويورك غرقا على متن السفينة تايتانيك عام 1912.

تعد يندي راش متزوجة من ستوكتون راش ، أحد الرجال الخمسة المحاصرين في تيتان بعد اختفائه يوم الأحد خلال رحلة لزيارة الحطام التاريخي.

على الجانب الآخر قد توفي أجدادها ، إيزيدور وإيدا شتراوس ، في الكارثة التاريخية - مع كون إيزيدور أحد مؤسسي متجر مايسي .

فقد كان  للجديّن الراحلين مشهدا صوره لهما المخرج جيمس كاميرون وذلك في قصة الزوجين اللذان قررا الموت على سريرهما في تلك السفينة العملاقة، والتي لعنتها لا تزال تسيطر بشكل كبير على المكان التى غرقت فيه.

تم تخليدهما أيضًا في  فيلم جيمس كاميرون  "تيتانيك" لعام 1997 ، حيث تم عرضهما بشكل مأساوي وهم يحتضنان بعضهما على سرير بينما اندفع الماء إلى السفينة في مشهد مبدع من الفيلم.

يأتي هذا الكشف في الوقت الذي واصلت فيه الطواقم  البحث في منطقة نائية من المحيط الأطلسي عن الغواصة المفقودة التي تحتوي على زوجها والمستكشف الفرنسي والملياردير الإنجليزي والملياردير الباكستاني وابنه.

زوجة طيار تيتان حفيدة مؤسس Macy زوجة الرئيس التنفيذي للغواصة السياحية تيتانيك

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