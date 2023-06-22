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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: غواصة نووية أمريكية تشارك في تدريبات مشتركة مع سول

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جيون ها-كيو، إن الغواصة الأمريكية النووية "يو إس إس ميشيجان" المزودة بصواريخ موجهة (SSGN) شاركت في تدريبات عمليات خاصة مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم /الخميس/، أن الغواصة الأمريكية من فئة "أوهايو" وصلت إلى كوريا يوم الجمعة الماضي ومن المقرر أن تغادر اليوم، وذلك في عرض واضح للقوة البحرية الأمريكية بعد يوم واحد من إطلاق بيونج يانج صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي في احتجاج واضح على تدريبات الحلفاء الضخمة بالذخيرة الحية.


وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة غواصة من هذا النوع إلى كوريا الجنوبية منذ أكتوبر 2017، ويأتي هذا بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتعزيز "الظهور المنتظم" لأصولها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية خلال إعلان واشنطن الذي تبناه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما بالبيت الأبيض في أبريل الماضي.

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