عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تعلن التشغيل التجريبي لـ 180 منشأة ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، التشغيل التجريبي ل 180 منشأة ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة  رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تعظيم استفادة أكثر من 80 مليون مواطن من خدمات الرعاية الأولية وتيسير حصولهم عليها بأعلى كفاءة وجودة وبالقرب من موقعهم الجغرافي.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم البدء في الإعداد للمبادرة في شهر يناير 2023 وذلك عن طريق اختيار عدد 251 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على الإدارات الصحية/المناطق الطبية بـ 21 محافظة كمرحلة أولي.

وأوضح "عبدالغفار" أن المبادرة تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارىء على مدار 24 ساعة، وخدمات الزيارة المنزلية.

ومن جانبه، كشف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن تردد 639 ألف مواطن على المنشآت التي تم تشغيلها تجريبيًا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، موضحًا أن 59 مواطن ترددوا على العيادات التخصصية والتي تعمل حتى الـ 6 مساءً في تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء، الأطفال، الجلدية)، لافتًا إلى أن عيادة الأطفال تشهد أعلى نسب تردد ضمن الترددات على تلك العيادات التخصصية.

وقال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنه يتم إحالة المرضى الذين يحتاجون الي المستويات الأعلى من الرعاية الصحية إلى المستشفيات، مشيرًا إلى إحالة الحالات المتقدمة للمستشفيات للحصول على الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم الصحية.

ولفت "عبدالرازق"، إلى تدريب "فرق الإشراف والمتابعة الدائمة" بالمحافظات التي تعمل ضمن المرحلة الأولى، والبالغ عددهم44 مشرفًا فنيًا، بالإضافة إلى المشرفين المركزيين بالوزارة، لتكون مهام عملهم الإشراف والمرور الدوري على مدار ال ٢٤ ساعة نظًرا لطبيعة العمل بتلك المنشآت وفقًا للمبادرة، حيث تم تدريب المشرفين على استمارة الإشراف الموحدة لتغطية كافة الجوانب والشروط المتعلقة بعمل منشآت الرعاية الأولية، وكذلك الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرة.

يذكر أن اختيار 180 نموذج منشأة رعاية أولية للعمل بالتشغيل التجريبي شمل 21 محافظة (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، دمياط، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

ترشيحاتنا

السيسي: إطلاق برنامج «نوفي» من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

وزير الإنتاج الحربي: نلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر.. ونساهم بقوة في عملية التنمية

مصر تتصدر القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني.. تفاصيل

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

"بلومبرج" تتوقع تأجيل مصر رفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ