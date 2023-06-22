غدا.. انطلاق مهرجان أعياد 30 يونيو للقوس والسهم

يبدأ غدا الجمعة مهرجان أعياد 30 يونيو للقوس والسهم على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتختتم فعالياته يوم السبت المقبل.

وتقام يوم الجمعة منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس الأولمبي مسافة 70 مترا، ومنافسات تحت 21 سنة للشباب والشابات مسافة 70 مترا، وتحت 18 سنة ناشئين وناشئات مسافة 60 مترا، وتحت 16 سنة بنين وبنات مسافة 50 مترا، وعمومي الرجال والسيدات للقوس المركب.

وتقام يوم السبت منافسات 50 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، وتحت 14 سنة بنين وبنات مسافة 30 متر، و25 متر مفتوح بنين وبنات للقوس الأولمبي والمركب، ومنافسات تحت 12 سنة "بنين وبنات" مسافة 18 مترا.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر تتويج المراكز الأربعة الأولى وفقا للترتيب الرياضي في كل فئة.