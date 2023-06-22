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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع شركة أبوت لتعزيز التعاون والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً اليوم الخميس، مع وفداً من شركة "أبوت" احدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التشخيص والمعامل والتغذية والأجهزة الطبية وتصنيع الأدوية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول دعم مرضى السكري خاصة من الأطفال تحت سن الـ 18 عام، كما تم مناقشة التوسع في توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، في مختلف التخصصات التي تعمل عليها شركة "أبوت" في مصر، خاصة تصنيع الصمامات والدعامات القلبية، بما يضمن توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات ومن ثم العمل على تصديرها للدول الأفريقية، لافتاً إلى توجيه الوزير بالتنسيق مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لتصنيع مصل الأنفلونزا وتوطينه في مصر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل التعاون لدعم بنوك الدم ومراكز البلازما بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن دعم المعامل المركزية التابعة للوزارة بالأجهزة والمستلزمات اللازمة، كما تناول الاجتماع توفير أجهزة الكواشف الخاصة بمرض المالاريا والأنفلونزا.

ولفت "عبدالغفار" أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الثقة التي تكتسبها شركة "أبوت" لدى الحكومة المصرية، حيث أنهم شركاء نجاح في الكثير من الخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وعلى رأسها دعم خطة الوزارة في القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي سي، والتصدي لفيروس كورونا.

الصحة الخميس ابوه التشخيص المشترك

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