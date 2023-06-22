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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الاوليمبية ترفض سفر منتخب الشاطئية بسبب التكلفة

صدى البلد

أزمة جديدة نشبت مؤخرا بين اللجنة الاوليمبية وبين اتحاد الكرة حول سفر بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية إلى تونس لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى والتى ستبدأ فاعليتها يوم ٢٧ من الشهر الجاري. 


وتحاول اللجنة الاوليمبية عرقلة سفر بعثة الشاطئية بسبب عدم موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة على طلب اللجنة الاوليمبية على دفع مبلغ مالى يصل إلى ٢ مليون جنيه تحت بند تكاليف البعثة رغم ان اتحاد الكرة هو من سيقوم بحجز الفندق وتذاكر الطيران ذهاب واياب. 


الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على علم كامل بتفاصيل الأزمة ولكنه قرر الاختفاء خوفا من الدخول في صدام مع هشام حطب بدلا من الدفاع عن سمعة مصر خصوصا وان جدول مباريات البطولة تم اعداده مبكرا وانسحاب منتخب مصر سيكون أزمة كبيرة للرياضه المصرية خاصة وان منتخب الشاطئية حقق كأس العرب مؤخرا وتأهل إلى كأس العالم.

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