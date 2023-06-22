كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

ويُمثل مصر في البطولة، فريق الزمالك، والذي يتواجد في مجموعة قوية، مع النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، يوم الجمعة 28 يوليو في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وفي ثاني المباريات، يلعب الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم الاثنين 31 يوليو، في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

أما ثالث وآخر المباريات بدور المجموعات، فيصطدم الزمالك بنظيره النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، يوم الخميس 3 أغسطس، في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.