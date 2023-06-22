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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بأوكرانيا بعد انهيار سد كاخوفكا

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن خزان كاخوفكا والمناطق المحيطة به في جنوب أوكرانيا تجف بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا في وقت سابق من هذا الشهر.

وتشمل المناطق مدينة إنرجودار، حيث تقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ومدينتي نيكوبول وزابوريجيا.

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ولقي ما لا يقل عن 21 شخصا مصرعهم وأصيب 28 آخرون بعد خرق السد في 6 يونيو في منطقة خيرسون، وفقا لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو.

وألقت كل من أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما البعض في الحادث.

كارثة بيئية

ودعا أندريه يرماك، مدير مكتب رئيس أوكرانيا، إلى محاسبة روسيا على الكارثة البيئية الناجمة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا في 6 يونيو.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال يرماك، إن “ملوثات النفط التي تزن ما لا يقل عن 150 طنا تنجرف على طول نهر دنيبرو و قد تصل إلى البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف أن “خزان كاخوفكا قد دمر، حيث تم العثور على 95000 طن من الأسماك الميتة وجثث دولفين على شواطئ البحر الأسود في بلغاريا وتركيا”.

ويدعي يرماك أن الفيضانات الناتجة عن تفجير السد سيكون لها تداعيات بيئية كبيرة ويتوقع "أن يموت نصف الغابات على الأقل”، مشيرا إلي أن “المنطقة التي غمرتها الفيضانات كانت يسكنها 20000 حيوان بري”.

أوكرانيا سد نوفا كاخوفكا زابوريجيا نيكوبول إنرجودار

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