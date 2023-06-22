عامر حسين: حال نجاح الزمالك وبيراميدز إفريقيًا كان سيتم تأجيل مباريات لهم

أكد عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يطبق اللائحة على كل الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "حال نجاح الزمالك وبيراميدز إفريقيًا مثل الأهلي، كان سيتم تأجيل مواجهات لهم بشكل طبيعي".

وأضاف عامر حسين: "لا يمكن المقارنة في التأجيلات خاصةً أن هناك لوائح أمام كل الأندية، ولم أتلقى أي شكوى رسمية من أي نادي لأن اللوائح واضحة".

واختتم: "الزمالك نفسه في نهائي إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، خاض مباراة واحدة من 4 مباريات قبل النهائي".