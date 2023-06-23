هتكوني متألقة.. وصفات طبيعية لبشرة مشرقة وجذابة في عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تهتم كل فتاة في الحصول على بشرة مثالية ، ولأن غالبية السيدات ليس لديهن الوقت الكافي للاعتناء بالبشرة ، لذلك نساعدك اليوم في عمل وصفات طبيعية سهلة وبسيطة لها تأثير فعال في وقت قصير علي البشرة ، فليس عليكِ سوى تطبيقها قبل العيد بيوم واحد فقط وستحصلين على بشرة متوهجة ومشرقة وأكثر نضارة وفقا لموقع Livestrong

وصفات طبيعية لبشرة مشرقة

زيت الورد للبشرة وإزالة حب الشباب

قومي بتحضير ورق خس مغلي، وإضافة زيت الورد ثم ضعي مغلي الخس على الوجه الى أن يجف ثم قومي بمسح الوجه بقطنه مبللة من زيت الورد، وكرر العملية بشكل يومي.



وصفة زيت جوز الهند :

قومي بتسخين القليل من زيت جوز الهند وبعد أن يبرد ضعيه على الوجه والرقبة، مع الاعتناء بالتدليك لبضع دقائق من خلال حركات دائرية. ويترك الزيت طوال الليل وفي صباح اليوم التالي يمكنك غسل البشرة باستخدام غسول لطيف على الجلد، وسوف يساعدك زيت جوز الهند في ترطيب الجلد وتغذيته بطريقة سهلة وبسيطة.

قناع زيت الزيتون :

قومي بتطبيق القليل من زيت الزيتون على البشرة قبل النوم ، وفي صباح اليوم التالي يمكنك غسل البشرة باستخدام غسول لطيف على الوجه ،فهو يعمل كمرطب ويساعدك في الحصول على بشرة مشرقة في ٢٤ ساعة فقط ، إلى جانب إحتوائه على فيتامين "E" و"A" الذي يعزز حصولك على وجه مثالي في العيد

قناع الحليب والدقيق:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة دقيق مكرر.

ربع كوب حليب طازج.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير :

اخلطي المكونات لمدة 4 دقائق على الأقل حتى تصبح عجينة متجانسة،ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل.

يمكنك تكرار هذا القناع أكثر من مرة في الأسبوع إذا كنت تريدين نتائج أسرع.



قناع مرطب بزبدة الشيا:

المكونات:

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة زبدة شيا.

ملعقة كبيرة جل الصبار.

طريقة التحضير :

اخلطي جميع المكونات معاً جيداً حتى يصبح القناع متجانساً، ضعي طبقة سميكة على الوجه واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

يغسل برفق بقطعة قماش دافئة من الشاش لتصبح البشرة رطبة ناعمة كالحرير.