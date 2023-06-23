عروض الخليج |إعلامي يوجه رسالة تحذيرية لمجلس إدارة الأهلي بشأن كولر

وجه الإعلامي محمد شبانة رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول.

وأكد شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حقق نجاحات كبيرة بعدما استطاع حصد الألقاب في زمن قياسي، وأعاد الاستقرار الفني إلى الفريق بعد الموسم الماضي المخيب للآمال.

وأكد: "المعضلة بالنسبة لإدارة النادي الأهلي ستكون المحافظة على مارسيل كولر، الذي سيتلقى عروضا عديدة بكل تأكيد بعد نجاحاته الرائعة مع الفريق وإعادته للاستقرار الفني بجانب تحقيق البطولات رغم عدم تدعيم الفريق في بداية الموسم حتى وصول اللاعبين الجيدين مروان وخالد عبدالفتاح وقندوسي في شهر يناير".

وأضاف: "كيف سيحافظ الأهلي على مدربه كولر، وحمايته من اغراءات أي نادٍ خليجي، ورهان النادي الأحمر على هدوء المدرب السويسري والذي يسعى لصناعة مجد كبير وتحقيق العديد من البطولات مؤخرًا".

وقال : "كولر لابد أن يتم تجديد عقده لمدة موسمين آخرين وهي رغبة إدارة النادي، فهو نجح مع الأهلي وقام بتجهيز اللاعبين، والفريق لم يتأثر بغياب اي لاعب".