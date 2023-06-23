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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

اسعار اللحوم
اسعار اللحوم

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث أنه من المقرر أن يكون أول أيام العيد هو الأربعاء المقبل، حيث يبحث المواطن بشكل مستمر عن أسعار اللحوم سواء في المنافذ أو المجمعات الاستهلاكية أو المحلات التجارية.

اسعار اللحوم 

اللحوم في الأسواق

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن منافذ المجمعات الاستهلاكية، شهدت إقبالا كبير من المواطنين خلال الأيام الماضية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ما يؤكد ثقة المستهلكين في اللحوم المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية بنسبة تصل من 35 إلى 40%.

وأكد أبو مندور في تصريحات إعلامية، أن لدينا رصيد كافٍ من اللحوم بمجازرنا بأبو سمبل  تكفي احتياجاتنا حتى انتهاء عيد الأضحى، مشيرا إلى دخول 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي تكفي لـ 6 أشهر قادمة.

وأشار رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى أننا لدينا تنوع في المصادر لاستيراد اللحوم الحية لتوفير  رصيد كافٍ للدولة من أي مخاطر، واستقرار الأسعار، لافتا إلى أن كيلو الكبدة بـ195، واللحوم بـ 195 ولحوم مجمدة بـ 160 ولحوم طازجة بـ 250 جنيه، وسعر الخراف الحية يصل لـ 170 جنيها للكيلو.

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كشف طبي وبيطري على الماشية

من جهته قال الدكتور اسلام عرفة، مدير المجزر الآلي بسفاجا، أن المجزر تابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، مشيرا إلى أن المحجر تصل طاقته الاستيعابية 10 آلاف رأس اي ما يوازي إجمالي 15 ملعب لرعاية الماشية .

وأشار إلي أن إجمالي طاقة المجزر تصل إلي 640 رأس يومياً، مقسمة إلي خطين طاقة كل خط 320 رأس، لافتاً إلي أن معدل التوريد اليومي المنافذ يصل الي 300 رأس ومن المتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

أسعار اللحوم المستوردة بالأسواق

سجل سعر كيلو اللحم المجمد الهندي 182 جنيها.

سجل سعر اللحم البرازيلي 220 جنيها للكيلو، حسب المعلن من قبل محلات الجزارة.

أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة

بلغ سعر كيلو اللحمة الكندوز بمحلات الجزارة 300 جنيه، حسب الأسعار المعلنة من قبل المحلات.

أسعار اللحوم المستوردة بمنافذ التموين

ضخت وزارة التموين لحوم طازجة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى، بسعر 195 جنيه لكيلو اللحمة السودانية، حسب الأسعار المعلنة.

أسعار اللحوم 

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

استعدت وزارة الزراعة لعيد الأضحى بتوفير كميات من اللحوم وجرى تحديد سعر كيلو اللحم بـ220 جنيها، وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق بنسبة 30%، حسب المعلن من قبل الوزارة.

أسعار اللحوم البلدية في منافذ أمان

يتراوح سعر كيلو اللحمة بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية من 240 إلى 250 جنيها، حسب الأسعار المعلنة بها.

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