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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يرتفع بقوة مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي أمام الكونجرس

الدولار يتحرك بقوة
الدولار يتحرك بقوة مع تصريحات باول أمام الكونجرس

تحرك الدولار الأمريكي في نطاق ضيق إلى حد ما بالتداولات المبكرة؛ لتسجل العملة الخضراء ارتفاعات قوية خلال التداولات اللاحقة، مدفوعا بالمقام الأول ببعض تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التي أفاد بها اليوم على هامش الإدلاء بشهادته لليوم الثاني أمام الكونجرس الأمريكي، علاوة على بعض العوامل الأخرى التي عززت الطلب على الدولار الأمريكي.

وبالنظر لتداولات اليوم، صعد مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.30% ليستقر قرب المستوى 102.38 نقطة.


أبرز العوامل التي أثرت على تحركات الدولار اليوم
 

1. تصريحات جيروم باول الأخيرة
ساهمت بعض النقاط التي أدلى بها محافظ الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس في تعزيز الزخم الصعودي لتداولات الدولار ، حيث أوضح باول للكونجرس بأن غالبية أعضاء الفيدرالي الأمريكي يجدون بأنه من المناسب رفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين لهذا العام؛ وهو ما عزز توقعات الأسواق حيال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وعدم الاعتزام لخفضها خلال العام الجاري.

وعند النظر لأداة تتبع أسعار الفائدة الأمريكية لمجموعة CMA نجد بأن الأسواق تتوقع الآن رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لاجتماعي يوليو وسبتمبر المقبلين بنسبة 76.9% و 68.3% على التوالي، وهذا بدوره قدم دعما قويا لتحركات الدولار الأمريكي بسوق العملات اليوم.

2. تعليقات عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بومان
عززت التصريحات التي أدلت بها صانع السياسة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان المسار الصعودي لتحركات الدولار ؛ حيث أفادت بومان بأنه هناك حاجة ضرورية لرفع أسعار الفائدة بالمزيد خلال الفترة المقبلة لكبح التضخم المرتفع ووضعه على مسار هبوطي مستدام، وهو ما أيد بقوة ما صرح به جيروم باول في الوقت نفسه، لذا ارتفع الدولار الأمريكي بشكل قوي خلال التعاملات.

 

3. انتعاش عوائد السندات الأمريكية
وجد الدولار الأمريكي دعما قويا من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بمختلف آجالها، حيث صعد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.87% وسجل ما يقرب 3.793%، كما استقر عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام قرب مستوى 4.063%، الأمر الذي قدم المزيد من الضغوط الصعودية بتداولات الدولار اليوم.

الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونجرس مؤشر الدولار الأمريكي

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