مانشستر يونايتد يسابق الزمن لحسم صفقة نجم تشيلسي

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، آخر تطورات مفاوضات نادي مانشستر يونايتد مع تشيلسي، لضم لاعبه ماسون ماونت.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" هناك محاولات لإنهاء صفقة ماسون ماونت قبل نهاية الأسبوع المقبل".

وأضاف:" مانشستر يونايتد سيقدم عرضا جديدا، ويرغب في حسم الصفقة سريعا، حيث لا تريد إدارة النادي الإنجليزي التفاوض لفترة طويلة".



سعر صفقة ماونت:

وتابع:" 60 – 65 مليون جنيه إسترليني كافية لاقناع تشيلسي بالموافقة على على رحيل ماسون ماونت".

واختتم:" مانشستر يونايتد أنهى اتفاقه مع ماسون ماونت على الشروط الشخصية".