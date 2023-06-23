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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق ينهي حياة سيدة عجوز داخل شقة بالدقي

صدى البلد

لفظت سيدة عجوز أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها في بحروق واختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع المساحة بدائرة قسم شرطة الدقي.

 

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المساحة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق السابع بعقار مكون من 8 طوابق.

 

 وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة سيدة مسنة في عقدها الثامن جري نقلها إلي مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج الا انها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الدقي سيدة عجوز مديرية امن الجيزة قسم شرطة الدقي حريق

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