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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو محتاجها فى إجازة عيد الأضحى.. اعرف خدمات بوابة مصر الرقمية

منصة مصر الرقمية
منصة مصر الرقمية

تسعى الحكومة إلى تقديم كافة التسهيلات لحصول على المواطن علي الخدمات بكل يسر وذلك عبر اتاحتها إلكترونيا فعلي الرغم من فترات الإجازات الرسمية يمكن للمواطن أين يحصل على خدمته عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية دون وجود عائق خاصة مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك.


خدمات المرور عبر الانترنت

ويمكن للمواطن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الحصول علي خدمات المرور عبر الانترنت من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تتيح استخدامها بكل سهولة.

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استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة

وتتيح بوابة مصر الرقمية إمكانية استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة السيارة إلكترونيا عبر تلك الخطوات التالية:-

- الدخول إلي بوابة مصر الرقمية ثم اختيار أيقونة «دليل الخدمات».

- يتم  الضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة سيارة، وبعد الموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك، وقبل إتمام الطلب، ادفع رسوم شهادة المخالفات.

- تقديم المستندات المطلوبة ثم سداد رسوم استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

 
كما يمكن خلال إجازة عيد الأضحى، الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة عبر  منصة مصر الرقمية وذلك عبر الخطوات التالية :- 


- الدخول لمنصة مصر الرقمية

- ثم اختيار رخصي

- يتم بعدها أختيار الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

- بعد الاختيار اضغط  على الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة


التظلم على مخالفات المرور الكترونيا 


وتتيح أيضا  بوابة مصر الرقمية إمكانية التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا للراغبين فى الحصول على الخدمة حتى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر تلك الخطوات

- تبدء أولي الخطوات بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- ثم يتم اختيار أيقونة خدمات المرورية ثم الضغط على مركباتي.

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بعدها باختيار تظلم على مخالفات رخص مركبات

- يتم ادخال بعض البيانات مثل رقم الهاتف وأيضا كلمة المرور

- يتم بعدها كتابة بيانات الرخصة وبيانات تقديم طلب التظلم حتى يتم تصحيح الوضع إذا كان هناك خطأ في المخالفة.

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كما توفر منصة مصر الرقمية إمكانية تحرير أو توثيق عقد بيع سيارة من المنزل بالإضافة إلى تحرير توكيل بيع مركبة.

أجازة عيد الأضحى منصة مصر الرقمية خدمات منصة مصر الرقمية منصة مصر خدمات المرور

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