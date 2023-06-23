بالتعاون مع الإيسيسكو.. اللجنة الوطنية للتربية والعلوم تنظم ورشة عمل حول التنمية المستدامة

نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) ورشة عمل حول "مدى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة" بحضور د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، د. أحمد الزنفلى ممثل منظمة الإيسيسكو، وذلك خلال الفترة من ١٩ - ٢٢ يونيو الجارى، بمقر كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بالزمالك.



وفي كلمته، رحب الدكتور السيد قنديل بالمشاركين من مختلف الجهات، مؤكداً أن جامعة حلوان تعد من أقدم جامعات جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن الجامعة بها ما يقرب من ٢٢٠ ألف طالبًا، إضافة إلى ١٠٠٠ برنامج من التخصصات المختلفة.

وفى كلمته، نقل د. محمد سمير حمزة تحيات د. أيمن عاشور وتمنياته لأعمال الورشة بالتوفيق والنجاح، مؤكداً أن هذه الورشة تأتى فى وقت تشهد فيه مصر زخماً كبيراً في تحديث منظومة التعليم، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على الاهتمام بهذا الملف الإستراتيجى، والعمل على الارتقاء به لمستوى أفضل، ووضع خريطة واضحة وإستراتيجية شاملة تضع التعليم فى مكانته الصحيحة فى منظومة التطور الشامل والتنمية والمستدامة.

ومن جانبه، أكد د. حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ترحيب جامعة حلوان باستضافة هذه الورشة وبصفة خاصة فى مقر مركز التميز الدولى لإدارة التعليم بجامعة حلوان، والذى يهدف إلى تطوير نظم التعليم فى مختلف مستوياته ويقدم برامج دولية متميزة فى هذا الشأن.

وفي كلمة منظمة الإيسيسسكو، نقل د. أحمد الزنفلى ممثل منظمة الإيسيسسكو تحيات د.سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة وتمنياته لأعمال الورشة بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أهدافها المنشودة، مشيراً إلي أن الإيسيسكو لا تدخر جهداً في دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة علي التعاون مع منظمة الإيسيسكو، مؤكداً أن غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة تعكس الالتزام العالمى لكل الدول بضمان الحق للوصول إلى تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع مدى الحياة.

وفى كلمته، أكد د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، ورئيس لجنة الهدف الرابع إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية، أن هذه الورشة تعمل علي إظهار المجهودات التي تقوم بها الدولة تجاه التعليم، مشيراً إلى دور لجنة الهدف الرابع باللجنة الوطنية فى إعداد وتنظيم هذه الورشة، موضحاً أنها تهدف إلى التعرف على آليات توطين غايات الهدف الرابع، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالإيسيسكو فيما يخص كيفية بناء الجوانب التشريعية التي مكنت المنظومة التربوية من مسايرة التحولات العالمية والتوجهات الوطنية لتحقيق تلك الغايات، إضافة إلى التعرف على جهود الدول الأعضاء بالمنظمة نحو الإسراع في تحقيق ورصد غايات الهدف الرابع، مشيراً إلى أن محاور هذه الورشة تتمثل فى التعرف على غايات ومؤشرات الهدف الرابع وارتباطها بباقي أهداف التنمية المستدامة، وكذا رصد طرق احتساب مؤشرات الهدف الرابع ومصادر بياناتها وتفسيرها، والتعرف على التقدم المُحرز بمرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة التعليم قبل الابتدائي، والتعليم الأساسي والثانوي وضمان توافر تعليم جيد، إضافة إلى التعليم التقني والفني، وتعليم الكبار.

ومن جانبها، أكدت د. منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، أن التعليم هو الذي يسمح بتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مشيرة إلى أن التعليم يحقق المساواة بين الجنسين، فضلاً عن تعزيز التسامح بين أفراد المجتمع، وكذا يسهم في مجتمعات أكثر سلامًا.

واختتمت الورشة بعدة توصيات، من أهمها: إنشاء منصة خاصة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة تابعة للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وتنظيم ورشة عمل إحصائية وطنية للتدريب على إجراء استيفاء المسوح الدولية، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل وطنية حول نظم ومعايير التقييم بالاشتراك مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وكذا مراجعة وتحديد كيفية جمع البيانات الخاصة بمؤشر القياس، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأزهر الشريف لوضع حلول لجمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر.

شارك في فعاليات الورشة، د.حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، ورئيس لجنة الهدف الرابع إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية، د. محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، د. منى هجرس أمين المجلس الأعلى للجامعات المساعد، د. ريم دربالة مدرس بكلية التربية جامعة حلوان ومقرر لجنتى الهدف الرابع والتربية باللجنة الوطنية، أ.السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية، وقرابة ٢٥ مشاركًا من الجهات التالية: (وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس الأعلى للجامعات، جامعة بنها، جامعة الأزهر، قطاع المعاهد الأزهرية، الهيئة العامة لتعليم الكبار، الأكاديمية المهنية للمعلمين).