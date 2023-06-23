عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

الشيخ صفوت عمارة
الشيخ صفوت عمارة

قال الشيخ صفوت محمد عمارة، من وعاظ الأزهر الشريف، إنّ يوم عرفة اليوم التاسع، واليوم قبل الأخير من أيام عشر ذي الحجة الفاضلة، وهو يوم عظيم أقسم اللَّه به؛ فقال تعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: 3]؛ فاليوم المشهود هو يوم عرفة يشهده الناس وتشهده الملائكة، وصيامه يكفر ذنوب سنتين، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال: «أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده»؛ ففيه تكفير سنة سابقة، وسنة لاحقة، ويشرع صيامه لغير الحاج ممن لا يقف بعرفة.

وأضاف «صفوت عمارة»، خلال خطبة الجمعة اليوم، أنَّ يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، الذي تُغفر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتق فيه الرقاب من النار؛ فعن عائشة رضي اللَّه عنها، أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟» [رواه مسلم]، وعرفة هو اليوم الذي أكمل اللَّه لنا فيه ديننا؛ فعن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، أنّ رجلًا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آيةٌ في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتَّخذنا ذلك اليوم عيدًا قال: أيُّ آيةٍ؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] فقال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه نزلت على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعرفاتٍ يوم جمعةٍ» [أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات].

وأكد صفوت عمارة، أنَّ أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة؛ فعن طلحة بن عبيد اللَّه أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرٌ»، وعلينا أن نجتهد بتنويع الطاعات في يوم عرفة من تسبيح وتكبير، وصلاة وصيام وذكر، وقراءة القرآن، خاصة في اليوم الذي ينزل اللَّه فيه إلى السماء الدنيا، ويباهي بأهل عرفة أهل السماء، وألاّ نضيع هذه الفرصة للفوز بهذا اليوم العظيم، ونسأل اللَّه أن يجعلنا من عتقائه من النار.

IMG-20230623-WA0016
IMG-20230623-WA0016
IMG-20230623-WA0017
IMG-20230623-WA0017
IMG-20230623-WA0018
IMG-20230623-WA0018

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

وفاة والدة محمد السعدني

ترشيحاتنا

بعد تحديد موعدها | الكاف يعلن احتمال تغيير اسم بطولة دوري السوبر الأفريقي

تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع .. و10 فضائل يغفلها الكثيرون

خطيب الجامع الأزهر: يوم عرفة له أسرار عظيمة يجب التأمل فيها

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

خطيب المسجد النبوي: نهار عشر ذي الحجة أفضل من الأيام الأخيرة في رمضان

وزير خارجية المغرب: تأجيل قمة الدول الموقعة على اتفاقيات مع إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ