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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع .. و10 فضائل يغفلها الكثيرون

تسعة أسرار للحفاظ
تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة

يبحث الكثيرون عن تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة، خاصة لمن يريد ألا يتركها في العشر الأول من ذي الحجة، باعتبارها خير الأيام التي يعظم فيها أجر العمل الصالح، وليس هناك عمل صالح أعظم من الصلاة على وقتها.

ومن خلال التقرير التالي نوضح تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة دون انقطاع، وهي:

تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة

فرض الله تبارك وتعالى على أمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة وأمرنا بالمحافظة عليها، فقال جل وعلا:"فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"، وسن النبي لأمته بعض السنن والنوافل ليكون من خلالها العبد شاكراً حامداً قريباً من ربه، محافظاً على خلقه وهدي نبيه، يقول الحق تبارك وتعالى:"اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ".

وفي بيانه تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة، قال الشيخ أشرف صلاح، واعظ بالأزهر الشريف، إن الشيطان ومشاغل الحياة الدنيا، تقف أمام المؤمن، لتعوقه عن المواظبة على الصلاة، وأداء الفروض اليومية الخمسة، وبالتالي إن استسلم لها يضيع عليها ثواب وفضل الصلاة، ويحاسبه الله عليها يوم القيامة، موضحًا أن بـ تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة يمكن للمسلم الانتباه إليها جيدًا، لتساعده على أداء الصلاة في مواعيدها وبدون كسل.

1- ترك كل الأشغال والأعمال والذهاب إلى المسجد فور سماع صوت الآذان.

2- إخلاص نية الصلاة لله، كون ذلك يجعل المُصلي ينال ثواب وأجر الصلاة كاملًا وتُقبَل صلاته.

3- الإكثار من الدعاء ومناجاة الله والتضرع إليه ليساعده على الالتزام بصلاته وتأديتها في مواعيدها: «على المسلم أن يُكثر من ترديد قول الله عز وجل: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي».

4- تكوين علاقة قوية مع الله، كون ذلك يجعله يذهب لكل صلاة في ميعادها، بل وبقلب مشتاق لمناجاة ربه: «كل ما الشخص تكون له علاقة قوية بربه كل ما هيشتاق أكتر للصلاة».

5- مراقبة المسلم لمواعيد الصلاة، سواء من خلال ضبط منبه على مواعيد الآذان، أو الاتفاق مع أحد أفراد الأسرة.

6- التذكر الدائم لتنبيه الله، بأن مَن يترك الصلاة دون عذر آثمٌ، وأيضًا الانتباه إلى أن أول ما يحاسب اللهُ العبدَ عليه يوم القيامة هو الصلاة: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة.. حديث صحيح».

7- تذكير النفس بأن الصلاة تُنجيه من عذاب النار وغضب الله عليه وتمحو ذنوبه، فضلًا عن كونها مَجلَبةٌ للرزق ودافعة للفقر: «قال الله في كتابه الكريم: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ».

8- التذكر الدائم لفضل الصلاة.

9- ترديد عدة أدعية دينية بنية المحافظة على تأدية الصلاة والفروض الخمس في مواعيدها، منها:

- «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي».

- «ربي نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أمين».

- «اللهم اعنا على الصلاة وتقبلها منا يارب ياكريم والله اني مقصر في صلاتي لكن رحمة ربي عظيمة اللهم اني أسألك الهداية يارب العالمين».

- «اللهم اهد تارك الصلاة اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم اشرح صدره للحق، اللهم وفقه اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم رده إليك ردا جميلا أمين يارب».

- «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أصلح لنا أبنائنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يارب العالمين».

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فضل المحافظة على الصلاة

ومن فضائل المحافظة على الصلاة التالي:
1. نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.
2. محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله تعالى ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.
3. أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.
4. يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.
5. تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.
6. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أجر من خرج إلى الصلاة بأجر الحاجّ المُحرم.
7. أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
8. يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.
9. يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه.
10. تبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.

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