عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبادة بدنية | خطيب المسجد النبوي : لا بأس في الاقتراض للأضحية

أفضل الأضاحي
أفضل الأضاحي

قال الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف،  إن في عشر ذي الحجة يوم النحر؛ أعظم الأيام عند الله؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم الأيام عند الله: يوم النحر، ثم يوم القر».

أفضل الأضاحي

وأوضح " القاسم " خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة،  أن في أيام النحر والتشريق عبادة مالية بدنية هي من أحب الأعمال إلى الله، قرنها الله بالصلاة؛ فقال سبحانه: (فصل لربك وانحر)، وقد حث الله على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخر ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة.

واستشهد بما قال سبحانه: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم)؛ وقد «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، نحرهما بيده»؛ والأملح: الأسود الذي يعلو شعره بياض، والأقرن: ذو القرون، مشيرًا إلى أن أفضل الأضاحي أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها، وتجزئ شاة واحدة عن الرجل وعن أهل بيته.

وأضاف أنه لا بأس أن يقترض الرجل ليضحي، ويحتسب الخلف من الله، ولا يتذمر من غلاء ثمنها؛ فثوابها عند الله عظيم، فطيبوا بها نفساً، وكلوا، وأطعموا، وتصدقوا، وتحروا بصدقاتكم فقراءكم، وبهداياكم منها أرحامكم وجيرانكم، منوهًا بأن يوم عرفة ملتقى المسلمين المشهود، يوم رجاء وخشوع، وذل وخضوع.

يوم كريم

وتابع: فيوم عرفة هو يوم كريم على المسلمين «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة»، قال ابن عبد البر رحمه الله: «دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب»، فمع سرور الناس بالعيد قد يغفل بعضهم عن ذكر الله، قال سبحانه: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الأيام المعدودات: أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد النحر»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق: أيام أكل، وشرب، وذكر لله».

 ونبه إلى أن السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرّب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات، ويفوز بجنة عرضها الأرض والسموات، فمواسم الخيرات تتجدد على العباد فضلاً من الله وكرما؛ فما إن تنقضي شعيرة إلا وتليها عبادة أخرى؛ ليغسلوا فيها درنهم، وتعلو بها درجاتهم، وقد أظلتنا أيام عشر مباركة، هي خير الأيام وأفضلها، وأجلها وأعظمها، أقسم الله بها، فقال: (َالْفَجْرِ . وَلَيَالٍ عَشْرٍ).

واستطرد: قال مسروق رحمه الله: «هي عشر الأضحى ، أفضل أيام السنة»، وهي من أيام الله الحرم، وخاتمة الأشهر المعلومات التي قال الله فيها: (الحج أشهر معلومات) قال كعب رحمه الله: «أحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأُوَل»، نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان؛ قال صلى الله عليه وسلم: «أفضل أيام الدنيا: أيام العشر».

 

أفضل الأضاحي إمام و خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي القاسم خطبة الجمعة من الحرم النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

عاجل.. أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج .. يستحب تكرارها حتى صباح يوم العيد

بعد حرق مستوطنين إسرائيليين المصحف .. بيان عاجل من حزب الله اللبناني

فضل يوم عرفة .. خطيب المسجد النبوي: ترقبوه ولا تضيعوه لـ7 أسباب

ماذا يفعل الحاج في يوم النحر؟.. علي جمعة يوضح أهم الأعمال

مصر تحصد ذهبيتين وفضية وبرونزية باليوم الثالث لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

ميريهان حسين تكشف سرًا على الهواء عن سبب اعتزالها الفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علشان تخس.. عادات خاطئة على الريق تسبب مرضا خطيرا

تحذير من ملابس معينة تجذب الناموس| دراسة صادمة

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

تيشيرت بـ400 ألف جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحمد سعد

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ