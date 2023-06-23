من ملامح وجهك | الذكاء الاصطناعي يتنبأ بآرائك الشخصية

يحقق الذكاء الاصطناعي طفرة كبيرة في مجال التكنولوجيا والمساهمة في تسهيل المهام الصعبة للبشر، وفي تقنية جديدة أصبح قادرا على التنبؤ بآرائك السياسية بناءً على مظهرك.

ووفقاً لموقع «بيزنس إنسايدر»، فقد أجرى فريق من الباحثين في الدنمارك والسويد دراسة لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام «تقنيات التعلم العميق»، مثل تقنية التعرف على الوجه والتحليلات التنبؤية للوجوه، للتنبؤ بآراء الأشخاص السياسية.

وكتب الباحثون أن الغرض من الدراسة هو «إظهار التهديد الكبير للخصوصية الذي تشكله هذه التقنيات». للقيام بذلك؛ استخدم الباحثون 3233 صورة لوجوه مرشحين سياسيين دنماركيين ترشحوا لمنصب محلي. وبعد ذلك، طبقوا تقنيات متقدمة لتقييم تعابير وجوه أولئك المرشحين و«درجة جمالهم وجاذبيتهم».

ووجدت الدراسة أن التكنولوجيا تنبأت بالانتماءات السياسية للمرشحين بدقة بلغت 61 في المائة.

وأظهرت التقنية أن المرشحين المحافظين «بدوا أكثر سعادة من نظرائهم اليساريين»، في حين أن المرشحين الليبراليين كانوا أكثر حيادية وجدية.

ووجد الباحثون أيضاً أن النموذج ربط مستوى جاذبية المرشحين بسياساتهم، فقد توقع أن يكون لدى النساء اللاتي يوصفن بأنهن جذابات وجهات نظر متحفظة، على الرغم من عدم وجود علاقة مماثلة بين مستوى جاذبية الرجال والميول اليمينية.