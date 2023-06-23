تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول المانجو.
تعرف على فوائد المانجو المذهلة لجسم الإنسان
فوائد المانجو الصحية وهى:
1 _ تساعد على منع السرطان :
تحتوى على فيتامين مانع التأكسد، وأظهرت المانجو قدرة هائلة فى تخفيض خطر الإصابة بمرض السرطان.
أكدت الدراسات أن مركبات مثل ميثيل جلات ، استراجالين ، قوارستين ، ايزوقوار سيتيرين ، حمض الجاليك ، والفيستين ، هذه المركبات تحمى الجسم من الاصابه بمرض سرطان الثدى والقاولون والالوكيميا والبروستات .
2 _ تعزيز جهاز المناعه :
تحتوى المانجو على نسبة كبيرة من البيتا كاروتين ، والكاروتين الذى يتحول الى فيتامين ( ا) هو احد مضادات الاكسده القوية التى تساعد على حماية الجسم من ضرر الجذور الحرة ، وتحتوى على فيتامين ( ج ) وهى فعاله فى زياده الجهاز المناعى .
3 _ تحسين وظيفة الدماغ :
تحتوى على فيتامين b6 ، وهو امر ضرورى للنظام العصبى وللاداء السليم للدماغ ، ويساعد فيتامين b6 فى تكون العديد من الناقلات العصبية فى الدماغ التى تكون مسؤله عن انماط النوم ، وتنظيم المزاج ، تحتوى ايضا على الجلوتامين وهو من الاحماض الامينية الهامه ومما يؤدى على تعزيز والتركيز وتحسين الذاكرة .
4 _ حماية الكبد :
تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية وتساعد على تطهير الكبد من السموم الضارة.
5_ خفض الكولسترول :
تحتوى على نسبه عاليهمن الالياف والبكتين التى تساعد على خفض مستويات الكولسترول فى الدم ، وتساعد فى ارتفاع ضغط الدم بسبب ارتفاع محتوى البوتاسيوم .
6 _ السيطرة على زيادة الوزن :
اذا كنت تحاول خفض بعض من الكيلوجرامات والحفاظ على الوزن ، استخد المانجو وهو فعال جدا للحفاظ على الوزن ، وقد اجريت العديد من الدراسات ان تناول المانجو يمكن السيطرة على زياده الوزن .
7 _ تحسين الجهاز الهضمى :
المانجو تحسن من الجهاز الهضمى وهى مصدر جيد للالياف التى تساعد على القضاء على فضلات الجسم السامة والضارة من الجسم