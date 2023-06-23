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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول المانجو.

 

تعرف على فوائد المانجو المذهلة لجسم الإنسان   
فوائد المانجو الصحية وهى:

1 _ تساعد على منع السرطان :

تحتوى على فيتامين مانع التأكسد، وأظهرت المانجو قدرة هائلة فى تخفيض خطر الإصابة بمرض السرطان.

أكدت الدراسات أن مركبات مثل ميثيل جلات ، استراجالين ، قوارستين ، ايزوقوار سيتيرين ، حمض الجاليك ، والفيستين ، هذه المركبات تحمى الجسم من الاصابه بمرض سرطان الثدى والقاولون والالوكيميا والبروستات .

2 _ تعزيز جهاز المناعه :

تحتوى المانجو على نسبة كبيرة من البيتا كاروتين ، والكاروتين الذى يتحول الى فيتامين ( ا) هو احد مضادات الاكسده القوية التى تساعد على حماية الجسم من ضرر الجذور الحرة ، وتحتوى على فيتامين ( ج ) وهى فعاله فى زياده الجهاز المناعى .

3 _ تحسين وظيفة الدماغ :

تحتوى على فيتامين b6 ، وهو امر ضرورى للنظام العصبى وللاداء السليم للدماغ ، ويساعد فيتامين b6 فى تكون العديد من الناقلات العصبية فى الدماغ التى تكون مسؤله عن انماط النوم ، وتنظيم المزاج ، تحتوى ايضا على الجلوتامين وهو من الاحماض الامينية الهامه ومما يؤدى على تعزيز والتركيز وتحسين الذاكرة .

4 _ حماية الكبد :

تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية وتساعد على تطهير الكبد من السموم الضارة.

5_ خفض الكولسترول :

تحتوى على نسبه عاليهمن الالياف والبكتين التى تساعد على خفض مستويات الكولسترول فى الدم ، وتساعد فى ارتفاع ضغط الدم بسبب ارتفاع محتوى البوتاسيوم .

6 _ السيطرة على زيادة الوزن :

اذا كنت تحاول خفض بعض من الكيلوجرامات والحفاظ على الوزن ، استخد المانجو وهو فعال جدا للحفاظ على الوزن ، وقد اجريت العديد من الدراسات ان تناول المانجو يمكن السيطرة على زياده الوزن .

7 _ تحسين الجهاز الهضمى :

المانجو تحسن من الجهاز الهضمى وهى مصدر جيد للالياف التى تساعد على القضاء على فضلات الجسم السامة والضارة من الجسم

 

 

 

 

 

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