يتخطى 10 آلاف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان أيتن عامر في حفل MEMA

شاركت النجمة أيتن عامر متابعيها خلال حضورها في حفل توزيع جوائز MEMA٦٧، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنسنجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر فستان أيتن عامر في حفل توزيع جوائز MEMA

وظهرت أيتن عامر بفستان بلا أكمام باللونين البرتقالي والفوشيا، بفتحة جانبية طويلة تصل لأعلى ساقها اليسرى، مصنوع من الحرير.

وكان فستان أيتن عامر من العلامة التجارية Be My Guest، ووصل سعره 12 ألف و500 جنيه مصري.

أيتن عامر

ورفعت أيتن عامر شعرها خصلات شعرها الامامية ألى للوراء، مع تركه منسدلا عبر اكتافها بتسريحة أنسابية وناعمة.

أيتن عامر

واكملت أيتن عامر إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي أبرزت من رقة وملامحها الناعمة.

أيتن عامر

فيما أكملت ايتن عامر إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة.