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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم السبت 24 يونيو 2023 : تحمل المخاطر

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

اليوم يسلط الكون ضوءه على هذه صفات القوي، مما يجعله وقتًا مناسبًا لأبناء القوس لتولي زمام المبادرة سواء في حياتهم الشخصية أو المهنية.

توقعات برج القوس في العمل

إنه يوم جيد لتحمل المخاطر المحسوبة واغتنام اليوم في حياتك المهنية، لقد ساندك الكون ، وبفضل حماسك وتحفيزك، لا يوجد شيء لا يمكنك تحقيقه.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

انغمس في الأنشطة البدنية وحافظ على نظام غذائي متوازن ، وامنح الأولوية للرعاية الذاتية ، لأن الجسم والعقل الصحي ضروريان للسعادة..

برج القوس وحظك اليوم في الحب

اليوم هو يوم اتخاذ الخطوة الأولى، بالنسبة لأولئك الذين هم بالفعل في علاقة، ستشتعل شرارة الرومانسية مع إمكانية وجود مستوى أعمق من التواصل مع شريك حياتك.  

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

ستتحسن مكانتك المالية اليوم وسيكون هناك ازدهار في الحياة، يمكنك استخدام الثروة لشراء عقار أو سيارة قد يفكر رجال الأعمال في توسيع الأعمال التجارية إلى مناطق جديدة مما يعني أيضًا تدفقًا جيدًا للإيرادات اليوم.  

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