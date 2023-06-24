حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

طريق مصر إلى كاس العالم .. وتتخذ قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، طابعا مختلفًا بسبب عدد المنتخبات المتأهلة من القارة الإفريقية على 9 مقاعد ونصف للمرة الأولى في تاريخها.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في مايو الماضي عن موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم في الجزائر حينها.

موعد القرعة

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة حفل قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مدينة كوتونو العاصمة الاقتصادية في بنين.

ويأتي ذلك في الليلة التي تسبق الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في نفس البلد.

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