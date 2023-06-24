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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

منتخب مصر
منتخب مصر

طريق مصر إلى كاس العالم .. وتتخذ قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، طابعا مختلفًا بسبب عدد المنتخبات المتأهلة من القارة الإفريقية على 9 مقاعد ونصف للمرة الأولى في تاريخها.

 

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في مايو الماضي عن موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم في الجزائر حينها.

موعد القرعة 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة حفل قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مدينة كوتونو العاصمة الاقتصادية في بنين.

ويأتي ذلك في الليلة التي تسبق الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في نفس البلد.

ولمتابعة المزيد حول طريق مصر إلى كاس العالم 2026 .. تابع الفيديو جراف التالي:

طريق مصر إلى كاس العالم قرعة التصفيات الإفريقية كأس العالم 2026 عدد المنتخبات 9 مقاعد ونصف

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