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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص.. فيديو

صدى البلد

شاركت النجمة نرمين الفقي فيديو جديد من عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وأشعلت نرمين الفقي السوشيال ميديا بالرقص مع صديقاتها مرتدية جمبسوت باللون الأسود، مما حازت على تفاعل وإعجاب متابعيها .

أعمال قادمة

تستعد الفنانة نرمين الفقى عرض مسلسل "بعد النهاية" ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

 

أخر أعمال نرمين الفقي

كان قد تألقت نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور، ودارت أحداث حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة ومنها ناقش الخيانة الزوجية، المشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، سعي الأشخاص وراء التريندات، وقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا، ولم يتجاهل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث تسليط الضوء على العاصمة الجديدة، وفيروس كورونا المستجد، والمشكلات التي يواجهها الأرامل، وغيرها من القضايا الهامة.

مسلسل "أبو العروسة" الذي عُرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح.

 

وكانت نرمين الفقي ظهرت ضيفة شرف في رمضان 2022 في مسلسل "الكبير أوي 6"، بشخصيتها الحقيقة، كواحدة من زوجات "حزلقوم"، وغيورة جدا، ولا تتحمل تقربه من أي امرأة أخرى، وعلى عكس كل زوجاته لا زالت تحبه وتريد العودة له.

مسلسل "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد، علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبد الرحمن طه، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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