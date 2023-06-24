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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض الفيلم المصري (صاحبتي) لكوثر يونس بمهرجان چربة للسينما العربية

صدى البلد

ضمن برنامج الأفلام الروائية القصيرة يعرض اليوم بمهرجان جربة للسينما العربية الفيلم المصري الروائي القصير ( صاحبتي ) للمخرجة كوثر يونس، والفيلم انتاج عام 2022، ومدته الزمنية 17 دقيقة .

ويعرض أيضا الجمعة 23 يونيو 4 أفلام أخري منها ثلاثة أفلام روائية قصيرة هي: فيلم (هذا العالم رائع) للمخرح حمود فارس من الكويت إنتاج 2022، ومدته 13 دقيقة، وفيلم (طريق الكاف) للمخرح إحسان كمون، تونس، إنتاج عام 2022، ومدته 30 دقيقة، وفيلم (رقم هاتف قديم) للمخرح علي سعيد من السعودية إنتاج عام 2022، ومدته23 دقيقة.

وآخر الأفلام التي سيتم عرضها في المسابقات وفي اليوم الأخير هو الفيلم التونسي الوثائقي الطويل ( حارس العوالم ) للمخرجة ليلي الشايبي إنتاج عام 2021، ومدته 90 دقيقة .

مهرجان "جربة للسينما العربية " أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم ، وكرم خلال الدورة الثانية الفنان الكبيرة مني نور الدين ، والنجمة المصرية الهام شاهين ، والمهرجان يقام في جزيرة " جربة " السياحية  بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية، والخطوط الجوية التونسية السريعة.

مهرجان جربة للسينما العربية صاحبتي فيلم المصري صاحبتي

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