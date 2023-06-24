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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ارتفاع سعرها.. طرق للإقلاع عن التدخين نهائيا

بعد إرتفاع سعرها
بعد إرتفاع سعرها .. طرق للإقلاع عن التدخين نهائيا

شهدت أسعار السجائر الجمعة 23 يونيو 2023، استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملت اليوم بالأسواق المحلية، ونكشف لكم من خلال هذا الموضوع أخر تحديث لأسعار السجائر بالأسواق المحلية.

أسعار السجائر الرسمية 

أسعار السجائر الرسمية المعلنة من الشركات

طبقا للأسعار الحقيقة الأخيرة المنشورة من جانب الشركات المنتجة، فإن آخر سعر كشفت عنه شركة فيليب موريس، كان يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 في السوق المحلي، إذ ارتفعت أسعار الميريت بأنواعها لتكون 59 جنيها، ومارلبورو بأنواعها لتسجل 54 جنيها، ومارلبورو crafted بأنواعها 44 جنيها، وسجائر أل أم بأنواعها 39 جنيها.

طرق للإقلاع عن التدخين نهائيا 

فى إطار هذا كشف الدكتور هاني أحمد الأخصائي النفسي وعلاج الإدمان فى تصريحات خاصة لصدى البلد، عن عدة طرق فعالة للإقلاع عن التدخين ومن بين هذه الطرق:

العلاج الدوائي: يوجد العديد من الأدوية التي يمكن استخدامها للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، مثل الأدوية التي تحتوي على النيكوتين والأدوية التي تقلل من الرغبة في التدخين.

الدعم الاجتماعي: يمكن أن يساعد الحصول على الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والعائلة والمجتمع في التخلص من الإدمان على التدخين، وذلك عن طريق توفير الدعم العاطفي والتشجيع والمساعدة في الحفاظ على الالتزام بالقرار.

ومن المهم الإشارة إلى أن الإقلاع عن التدخين يتطلب الإرادة والتحلي بالصبر، وقد يحتاج الشخص إلى محاولات متعددة للإقلاع عن التدخين حتى ينجح في ذلك. ويجب الحرص على تجنب التعرض للعوامل المحفزة للتدخين وتناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي للمساعدة في الإقلاع عن التدخين والحفاظ على الصحة العامة.

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