موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

بدأ بنك ناصر الاجتماعي في صرف معاشات شهر يوليو، أمس الجمعة، عبر ماكينات الصرف الآلى ATM، وسوف يتم الصرف عن طريق فروع بنك ناصر المنتشرة في محافظات الجمهورية غدا الأحد الموافق 25 يونيو 2023.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قرار تبكير موعد صرف معاشات يوليو قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

أماكن صرف المعاشات

تصرف المعاشات للمواطنين عبر الآتي: "البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى، وماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM، والبنوك التجارية، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش".



إجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاش

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التي يتخذها المواطن حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، عبر موقعها الإلكتروني، من خلال 3 إجراءات ضرورية لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية كالآتي:

-يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

-يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

-يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

اقرأ أيضا:

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس



وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، الذي يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل - إلى جانب بيانات الرقم التأميني - بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، وتم تطبيقها في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، وبالتالي تصبح الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا خلال أبريل المنقضي.

إجازة عيد الأضحي المبارك

جدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحي المبارك تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 27 يونيو وتستمر لمدة أسبوع كامل ينتهي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بموعد إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو.