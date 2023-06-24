أخبار التكنولوجيا|خصم 17% على جوال فيفو Vivo Y35 4G.. آيفون 11 بسعر مميز

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
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تقدم "فيفو" مجموعة من أروع الجوالات الاقتصادية الموفرة في الميزانية مع سلسلة Y التي تتميز بألوانها وتصميمها العصري الجذاب.
والتي تشمل جوال Y35 الذي يأتي خلفا لطراز Vivo Y33 ويأتي مع إصدارين مختلفين، واحد 5G والآخر 4G، ويعتبر جهاز شبكات الجيل الرابع أفضل كثيرا من الداعم للجيل الخامس من الاتصالات.
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يوفر جوال iPhone 14 Pro الرائد تجربة استخدام مميزة وفائقة بكل المقاييس، بفضل حجمه وعتاده القوي فهو الأفضل بين إصدارات آيفون .
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