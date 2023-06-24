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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|خصم 17% على جوال فيفو Vivo Y35 4G.. آيفون 11 بسعر مميز

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

خصم 17% على جوال فيفو Vivo Y35 4G في السعودية

تقدم "فيفو" مجموعة من أروع الجوالات الاقتصادية الموفرة في الميزانية مع سلسلة Y التي تتميز بألوانها وتصميمها العصري الجذاب.

والتي تشمل جوال Y35  الذي يأتي خلفا لطراز Vivo Y33 ويأتي مع إصدارين مختلفين، واحد 5G والآخر 4G، ويعتبر جهاز شبكات الجيل الرابع أفضل كثيرا من الداعم للجيل الخامس من الاتصالات.

 

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فى حال كنت تفكر فى اقتناء أقوي جوال رائد بمواصفات جبارة فى الأسواق، لن تجد أفضل من جوال iPhone 14 Pro Max.

 

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يوفر جوال iPhone 14 Pro الرائد تجربة استخدام مميزة وفائقة بكل المقاييس، بفضل حجمه وعتاده القوي فهو الأفضل بين إصدارات آيفون .

 

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تعد سلسلة آيفون 14 هي الأحدث والأقوى بين إصدارات آبل حتى اللحظة، ومن بين أفضلها فى الفة السعرية الأفل جوال iphone 14.

 

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لازال جوال آيفون 11 الحصان الرابع حتى اللحظة الأكثر مبيعاً بين جوالات آبل، بما يوفره من ميزات كثيرة بسعر أقل فى عالم آيفون.

 

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وفرت سلسة آيفون 13 أفضل إصدارات آبل على الإطلاق فى البطارية، التى تعطيك أطول وقت ممكن من الإستخدام، ومن بين أميزها جوال iphone 13.

 

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اذا كنت من عشاق جوالات آيفون كبيرة الحجم التى توفر المعادلة الصعبة بين الشاشة الكبيرة والبطارية العملاقة، خاصةً بسعر مغري سيكون جوال آيفون 14 بلس أفضل خيار.

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