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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لحج آمن وصحي.. الدواء المصرية تنشر دليلًا لأصحاب الأمراض المزمنة

الحج
الحج

نشرت هيئة الدواء المصرية، دليلاً من أجل  حج صحي وآمن لأصحاب الأمراض المزمنة ، لمنع حدوث مضاعفات والتي تضمنت التالي :- 

  • المتابعة مع الطبيب قبل السفر؛ لضبط وتغيير جرعات ومواعيد العلاج
  • اصطحب معك ما يفيد بحالتك الصحية وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بك
  • الاتفاق مع الطبيب على نظام غذائي صحي ومحدد في الحج
  • الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم
  • تلقي التطعيمات اللازمة، مثل تطعيم الإنفلونزا والالتهاب السحائي
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ لعدم الإصابة بارتفاع ضغط الدم وهبوط السكر
  • واستخدام واقي الشمس للوجه والجسم وكذلك مظلة واقية
  • ارتداء أحذية جيدة للوقاية من حرارة الأرض المرتفعة
  • للحفاظ على مرضى اعتلال الأعصاب والسكري .أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية عند الشعور بالتعرق والنهجان وسرعة ضربات القلب والدوخة والصداع؛ يجب الكشف الفوري لعدم حدوث مضاعفات
الدواء الأمراض المزمنة الطبيب الأدوية

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