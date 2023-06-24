لحج آمن وصحي.. الدواء المصرية تنشر دليلًا لأصحاب الأمراض المزمنة

نشرت هيئة الدواء المصرية، دليلاً من أجل حج صحي وآمن لأصحاب الأمراض المزمنة ، لمنع حدوث مضاعفات والتي تضمنت التالي :-
- المتابعة مع الطبيب قبل السفر؛ لضبط وتغيير جرعات ومواعيد العلاج
- اصطحب معك ما يفيد بحالتك الصحية وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بك
- الاتفاق مع الطبيب على نظام غذائي صحي ومحدد في الحج
- الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم
- تلقي التطعيمات اللازمة، مثل تطعيم الإنفلونزا والالتهاب السحائي
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ لعدم الإصابة بارتفاع ضغط الدم وهبوط السكر
- واستخدام واقي الشمس للوجه والجسم وكذلك مظلة واقية
- ارتداء أحذية جيدة للوقاية من حرارة الأرض المرتفعة
- للحفاظ على مرضى اعتلال الأعصاب والسكري .أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية عند الشعور بالتعرق والنهجان وسرعة ضربات القلب والدوخة والصداع؛ يجب الكشف الفوري لعدم حدوث مضاعفات