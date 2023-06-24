رشا مجدي: مصر بلد عريقة ومن أقدم الوجهات السياحية.. فيديو

تعقيبا على زيارة جوارديولا..

قالت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن مصر بلد عريقة ومن أقدم الوجهات السياحية في العالم، مشيرة إلى أنه بالأمس وصل "جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمصر لقضاء عطلته".

وتابعت الإعلامية رشا مجدي ، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن " جوارديولا يعتبر أفضل مدرب في العالم ، وزار الاهرامات فور وصوله لمصر .

وأوضحت، أن هذه الزيارة لقت حفاوة كبيرة من عشاق كرة القدم، مشيرة إلى أن زيارته مع العائلة تستغرق 8 أيام في مصر.



ويزور مصر حالياً، المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.