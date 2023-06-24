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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انخفاض الكربون.. الصين تعلن محاربتها للتغير المناخي

رئيس الوزراء الصيني
رئيس الوزراء الصيني

أعلنت الصين استعدادها لتقديم جهود كبيرة إضافية لمحاربة التغير المناخي، كما أضاف رئيس الوزراء الصيني أنهم مستعدون لمكافحة الفقر وتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية قال لي تشيانغ، في ختام قمة عقدت في باريس، تحت عنوان «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»، إن بلاده عملت على «تسريع» جهودها لتحسين مصادر الطاقة والدفع باتجاه «أسلوب إنتاج وأسلوب حياة يتسمان بانبعاث كربوني منخفض».

وأوضح: «على مدى السنوات العشر الماضية، شهدت الصين متوسط نمو بنسبة 6.3 بالمائة مع زيادة في استهلاك الطاقة بنسبة 3 بالمائة فقط»، مشيراً إلى أن حصة الكربون قد انخفضت.

وأضاف رئيس الوزراء الصيني: «بالتوازي، الصين ملتزمة للغاية بالتعاون العالمي لمواجهة الفقر، وبالتالي بمبادرة تعليق خدمة الديون» التي تدعمها مجموعة العشرين.

وللقيام بذلك، تقول بكين إنها مستعدة «للعمل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية أو الدائنون من القطاع الخاص وغيره».

وأضاف لي تشيانغ: «الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية لجعل التمويل العالمي عادلاً وفعالاً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

الصين التغير المناخي

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