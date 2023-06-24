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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشيتها فيها ثقة.. بقرة تتجول وحيدة ليلا في شوارع المنصورة/ شاهد

بقرة تتجول وحيدة
بقرة تتجول وحيدة في شوارع المنصورة

ظهرت بقرة تمشي وحيدة في أحد شوارع مدينة المنصورة ليلا، مما إثارة دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع تيك توك.

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هل يجوز الاشتراك في بقرة بـ سهمين أحدهما أضحية والآخر عقيقة؟..الإفتاء ترد

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لأول مرة.. شاهد بقرة تفتتح مطعما هنديا |غرائب

والتقط شاب مقطع فيديو قصير من داخل سيارته أثناء تواجده في ساعات متأخرة من الليل يظهر فيه بقرة باللونين الأبيض والأسود تمشي بخطوات بطيئة دون ماتبعتها من أحد ، حيث تناول الشاب الحدث بالمزاح مع أحد اصدقائه.

 

مشيتها فيها ثقة 

 

وانهالت التعليقات على المقطع القصير الذي حصد عشرات الآلاف من المشاهدات خلال الفترة الماضية، حيث قال أحد المتابعين 

 

“ازاي سايبينها لوحدها كدا دا كيلو اللحمة ب ٣٠٠ جنية”:

 

وعلق ثان “عارفة أنها بعيدة عن طموحاتنا فماشية بثقة ومحدث هاممها”

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم قبل أيام قليلة من مناسبة عيد الاضحى المبارك والذي يعتمد المصريون فيه على الاضاحي من الأبقار والأنغام.

واعتاد المصريون على مشاهدة مقاطع فيديو مضحكة عن هروب الأبقار والأنغام قبيل ايام العيد كل عام.

وفي على صعيد متصل، انتشر في الأيام الماضية جدل كبير حول مشروعية التضحية بالطيور كبديل عن الماشية، حيث اختلف بعض العلماء والفقهاء على مدى جوازها من عدمه.

 

بقرة المنصورة تيك توك

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