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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هدية للمحامين.. صرف معاشات يوليو غدا وعلاوة استثنائية بمناسبة العيد

صرف معاشات المحامين
صرف معاشات المحامين

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر يوليو 2023، اعتبارًا من غدٍ الأحد، الموافق 25 يونيو 2023، كما قرر صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.

 وجاء نص القرار كالآتي:

صرف معاشات المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 47 لسنة 2019

  • أولًا: يتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 اعتبارا من يوم الاحد الموافق 25/ 6 / 2023
  • ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للسادة المحامين أصحاب المعاشات ولجميع أسر السادة المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.
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