هدية للمحامين.. صرف معاشات يوليو غدا وعلاوة استثنائية بمناسبة العيد

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر يوليو 2023، اعتبارًا من غدٍ الأحد، الموافق 25 يونيو 2023، كما قرر صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.

وجاء نص القرار كالآتي:

صرف معاشات المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 47 لسنة 2019