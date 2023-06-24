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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم لقاءً مع الأعضاء لعرض الأنشطة والتقارير المالية

لقاء بمهندسين الإسكندرية
لقاء بمهندسين الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية، لعرض التقارير المالية حتى ٣١ مارس والأنشطة التى عقدت فى العام الحالى حتى نهاية شهر مايو من عام 2023.

بدأت الفعالية بكلمة الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ، بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وتنفيذ رغباتهم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الماضية بتنظيم لقاء ربع سنوى بشكل دورى يتم عرض فيه كافة التفاصيل والأنشطة وتقارير المالية خلال الثلاثة أشهر بشكل دوري واخذ اراء الجمعية العمومية.

وأضاف إن نقابة المهندسين ترحب بكافة المقترحات وتستمع لكافة الآراء لما يعود بالنفع على مصلحة المهندس ولمهنه بشكل عام .

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وشهد اللقاء مكالمة تليفونية من المهندس  محمد النوبي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية الذي أصيب في حادث أثناء ذهابه للعمل وأصر على التواجد في اللقاء عن طريق مداخلة تليفونية و قدم من خلالها الشكر لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم له و مؤازرتهم له.

واستمع أعضاء الجمعية العمومية لعرض كافة الأنشطة التي أقيمت في نقابة المهندسين بالإسكندرية خلال بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الجاري بالإضافة إلى التقارير المالية حتى نهاية شهر مارس .

كما عرض المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية أنشطة لجان النقابة مصحوبة بمادة مصورة للمهندسين ومشاركتهم فيها وعرض المهندس كريم عزت أمين الصندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية ، كافة التقارير المالية للنقابة.

من جانبه استعرض الدكتور حسن لطفي أمين نادى المهندسين بالإسكندرية أنشطة نادى المهندسين بسابا باشا حتى نهاية شهر مايو مُشيدا بمجهود مجلس نادي المهندسين بالإسكندرية خلال الفترة الماضية لما حققه من نشاط يعود بالنفع للمهندسين وأسرهم وشهد إقبال كبير من المهندسين.

واستكمل الدكتور مصطفى الحضري أمين صندوق نادي المهندسين بالإسكندرية الحديث بعرض كافة التقارير المالية والمصروفات الخاصة بنادي المهندسين.

وفى نهاية اللقاء أجاب مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية على كافة التساؤلات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن اللقاء جاء بناءً علي القرار المتخذ في الجمعية العمومية العادية بعقد لقاء ربع سنوي للمهندسين لعرض فيه كافة التقارير والأنشطة التي عقدت ربع سنويًا واتخاذ القرارات فيها .

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