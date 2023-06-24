75 % للطب و70% للأسنان.. تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للطلاب الوافدين

كشفت الصفحة الرسمية “ أدرس فى مصر ” الخاصة بوزارة التعليم العالى عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية .

وجاء الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية كالاتى :

75 % بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط

70 % للقبول بباقى الجامعات الحكومية

70 % بكليات طب الأسنان والصيدلة بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط

65 % بباقى الجامعات الحكومية

65 % بكليات العلاج الطبيعى والطب البيطرى والهندسة والتخطيط العمرانى وفنون جميلة عمارة والزراعة هندسة زراعية والحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط

60 % للقبول بباقى الجامعات الحكومية

70 % لكلية اقتصاد وعلوم سياسية

65 % الإعلام

55 % الألسن

50 % باقى الكليات والمعاهد.

تنسيق الثانوية العامة

على الجانب الأخر ، يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 ، موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي ينطلق لطلاب الثانوية العامة في جميع الجامعات الحكومية بعد انتهاء الامتحانات وإعلان النتائج.

كان مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الوقت مازال مبكرا على تنسيق الجامعات 2023، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتيجة مباشرة.

وأوضح المصدر لـ صدى البلد، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2023 أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2022 ( 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

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