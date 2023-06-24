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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة العالم لناشئي السباحة بالزعانف.. 7 مصريين في نهائيات اليوم الختامي

صدى البلد

شهدت تصفيات اليوم الختامي من النسخة الـ18 لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف صعود 7 مصريين للنهائيات.

واستضاف حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي المنافسات خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري، وتنطلق النهائيات عند الخامسة مساء اليوم السبت.

في سباق 50م سباحة تحت الماء ناشئات تأهلت مريم محمد حجاب للنهائي وفي منافسات الناشئين لنفس السباق تأهل الثنائي طارق حسن وعمار وصيف.  

وشهد سباق 800م مونو للبنات تأهل الثنائي جودي رضا وغادة محمد خليل للنهائي مباشرة عطفا على الأرقام الشخصية، كما يتواجد أحمد عمرو ومهاب ايهاب في نهائي نفس السباق للبنين مباشرة.

وعلى صعيد منافسات الفرق، شهد سباق 4*100 مونو بنات تأهل مصر للنهائي بالمركز السادس من التصفيات، ومثل الفريق الرباعي سما زكريا، ومنة الله محمد،  چنى محمد وريناد تامر.

وفي سباق 4*100 مونو بنين، جاء الفريق بالمركز الثاني للتصفيات وتأهل للنهائي بمشاركة الرباعي طارق حسن، وأحمد عوض، وعمار وصيف وعمر الكسار .

وكان منتخبنا الوطني قد حصد 11 ميدالية متنوعة حتى الآن في البطولة بواقع 3 ذهبيات، و 4 فضيات  و 4 برونزيات.

وجاءت الذهبيات لكل من مهاب ايهاب في سباق 1500م مونو ، محمد هاني في سباق 50م زعانف مزدوجة ، وفريق التتابع بنين في سباق 4*200 م مونو ، بينما جاءت الميداليات الفضية لكل من طارق حسن ميداليتين في سباقي 50م و 100 م مونو بنين ، وغادة محمد في سباق 1500م مونو بنات ، ومحمود البليسي في سباق 200م زعانف مزدوجة، فيما أحرز الميداليات البرونزية كل من أحمد عوض في سباق 100م مونو بنين ، إبراهيم أحمد يوسف في سباق 400م مونو بنين، عمر الكسار في سباق 200م مونو بنين ، وفريق التتابع بنات في سباق 4*200 م مونو.
ويشارك في بطولة العالم للناشئين أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من مختلف قارات العالم.

استاد القاهرة أحمد عمر البرونزية الأولمبي السباحة بالزعانف

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