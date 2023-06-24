ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

تعتبر الكرشة من الأطعمة التي يفضل البعض تناولها خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، فما فوائدها وأضرارها على الصحة العامة؟.

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوايد الكرشة؟.

فوائد الكرشة…

١- من الأطعمة التي تحتوي على القليل من الدهون والسعرات الحرارية، لذلك تعتبر الاختيار الأمثل لمتبعي الحميات الغذائية خلال أيام عيد الأضحى.

٢- تحتوي سقط اللحوم على نسبة من البروتين، ولكنها أقل من المتوفرة باللحوم.

٣- من الأطعمة الغنية بالألياف، التي تحسن من حركة الأمعاء، وتقلل من فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، كما تساهم في الشعور بالامتلاء، ما يقلل من كمية الأطعمة التي يتم تناولها بجانبها.

٤- تحتوي على نسبة من فيتامين أ المفيد لصحة العيون والبشرة والعظام، ويقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض، مثل السرطان وحصوات الكلى.

٥- تعتبر الفشة والكشة الاختيار الأمثل للأطفال، لاحتوائهما على نسبة عالية من الحديد، الذي يقلل من فرص إصابتهم بفقر الدم.

٦- من الأطعمة الغنية بعنصر الزنك، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، لذلك ينصح الأطباء الحوامل والأطفال بتناولها.

٧- تحتوي الفشة والكرشة على الكولاجين اللازم لنضارة البشرة، والذي يؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

٨- من الأطعمة الفاتحة للشهية.

طريقة تنظيف وتحضير سقط اللحوم:

١- نقعها في الماء والملح.

٢- إضافة القليل من عصير الليمون والخل إليها، لأن الوسط الحاضمي يساهم في القضاء على البكتيريا والطفيليات المتراكمة عليها.

٣- يفضل فتحها وتنظيفها بشكل جيد، لاحتمالية تراكم البكتيريا والفطريات بالنتوءات الموجودة على سطحها الخارجي.

٤- يجب طهيها على درجة حرارة مرتفعة، للتأكد من قتل الميكروبات المتبقية عليها بعد عملية التنظيف.

٥- الحرص على عدم قليها في الزيت أو السمن، حتى لا تكتسب نسبة من الدهون المشبعة، التي تتسبب في زيادة الوزن عند تناولها.