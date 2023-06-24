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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 3 هواتف أندرويد أسطورية بنصف سعر iPhone 14 Pro Max.. أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

3 هواتف أندرويد أسطورية بنصف سعر iPhone 14 Pro Max


يعد سعر هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max الفلاجشيب الأحدث من شركة آبل هو واحد من أغلى الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق، حيث يتوفر في السوق المصري بحوالي 51 ألف جنيه مصري، الأمر الذي يجعله عائقا كبيرا لراغبي شراء هاتف ذكي بمواصفات مميزة.

 

على قد الإيد .. أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه


يعد هاتف Galaxy A03 من شركة سامسونج واحدا من أرخص هواتف الشركة، كما يعتبر واحدا من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية مع إمكانات جيدة يمكنها تلبية الاحتياجات التكنولوجية الأساسية للمستخدم مع سعر رخيص للغاية.

 

جربها فورا.. ميزة طوارئ مخفية في Windows 11 لعلاج مشكلة تجمد جهازك


قد يتعرض مستخدمو الكمبيوتر أو اللاب توب أحيانا لمشكلة شائعة وهي تجمد الجهاز الذي يعملون عليه، والذي يؤدي إلى توقفه بشكل كامل لدرجة تمنعه من الاستجابة للفتح أو العمل مرة أخرى، الأمر الذي قد يتسبب في مشكلة كبيرة، خاصة في حالة القيام بأحد الأعمال المهمة.

 

مواصفات ممتازة.. أفضل موبايل أوبو Oppo للشباب ومحدودي الدخل


يعد هاتف Oppo A77 من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل هواتف الشباب ومحدودي الدخل حيث يقدم أداء كبيرا مع إمكانات ومواصفات قوية منها المعالج الجيد وبطارية بسعة كبيرة وشاشة وكاميرا فائقة، بالإضافة إلى سعره المناسب للكثيرين.

 

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