عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الهند بالقاهرة : زيارة مودي تزيد شراكتنا الاستراتيجية مع مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وناريندرا مودي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، أوضح أن العلاقات متعددة الأوجه بين الهند ومصر التي تم الارتقاء بها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" هذا العام ستشهد المزيد من الزخم مع أول زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة، التي تبدأ في وقت لاحق من اليوم السبت، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأعرب السفير الهندي، عن التطلع بشدة للزيارة التاريخية لرئيس الوزراء مودي إلى القاهرة، لافتا إلى أن آخر زيارة ثنائية لرئيس وزراء هندي إلى القاهرة تعود إلى عام 1997، كان مودي قد قال في بيان في وقت سابق: "أنا متحمس للقيام بزيارة مصر، واتطلع إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار أعضاء الحكومة المصرية لإعطاء زخم إضافي لشراكتنا الحضارية ومتعددة الأوجه".

 

 العلاقات بين القاهرة ونيودلهي

وقال السفير الهندي إن مودي سيعقد خلال الزيارة التي تستمر لمدة يومين- سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة، موضحًا أن هذه الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ عام 2014 مع تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد.

مصر الهند رئيس الوزراء الهندي القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

ترشيحاتنا

مدير التعاقدات السابق بالأهلي لـ حسين الشحات : لحظة التجديد دي هتعرف قيمتها بعدين

بايدن يجري مباحثات هاتفية مع قادة غربيين بشأن التطورات في روسيا|فيديو

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأمن يكشف حقيقة تغيب طفل عن منزله بدمياط

استعد للعيد .. أعشاب لازم تجيبها قبل أكل اللحمة

نصيحة مثيرة | ياسمين عز : مدام أرجوكي بلاش خناقة الجردل والحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات على أجساد نجوم الفن| عين “قمر” عليها حارس.. منى زكي بالجبس.. و"فؤش" يعاني بسبب رامز

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ