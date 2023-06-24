سفير الهند بالقاهرة : زيارة مودي تزيد شراكتنا الاستراتيجية مع مصر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، أوضح أن العلاقات متعددة الأوجه بين الهند ومصر التي تم الارتقاء بها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" هذا العام ستشهد المزيد من الزخم مع أول زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة، التي تبدأ في وقت لاحق من اليوم السبت، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب السفير الهندي، عن التطلع بشدة للزيارة التاريخية لرئيس الوزراء مودي إلى القاهرة، لافتا إلى أن آخر زيارة ثنائية لرئيس وزراء هندي إلى القاهرة تعود إلى عام 1997، كان مودي قد قال في بيان في وقت سابق: "أنا متحمس للقيام بزيارة مصر، واتطلع إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار أعضاء الحكومة المصرية لإعطاء زخم إضافي لشراكتنا الحضارية ومتعددة الأوجه".

العلاقات بين القاهرة ونيودلهي

وقال السفير الهندي إن مودي سيعقد خلال الزيارة التي تستمر لمدة يومين- سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة، موضحًا أن هذه الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ عام 2014 مع تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد.