برلمانية تثمن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الجنوب إفريقي على هامش قمة باريس

ثمنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة ، في باريس مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وأضافت النائبة هند رشاد، ان مصر وجنوب إفريقيا ترتبطان منذ عام 1994 بعلاقات اقتصادية قوية وإن كانت لا تعكس حجم وقوة العلاقات السياسية بين الدولتين، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في العديد من المجالات الأخرى.

ولفتت النائبة هند رشاد، الى أن هذا اللقاء جاء في وقت جيد جدًا، من أجل تعزيز التعاون بالمجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدة أن هناك العديد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجاري دراستها ومراجعتها من الجانبين.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الى أن اللقاء تناول استعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والأزمات القائمة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، خاصةً الأزمة في السودان، فضلاً عن آفاق تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.