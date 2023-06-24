ملفات إقليمية ودولية | بدء جلسة المباحثات بين رئيس الوزراء ونظيره الهندي

بدأت منذ قليل جلسة مباحثات موسعة بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية وسبل التعاون بين البلدين.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

وأُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.