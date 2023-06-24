محافظ جنوب سيناء يناقش تنمية منطقة "نويبع - طابا " سياحيا وبيئيا

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع المهندس شريف الغمراوي رئيس مجلس إدارة جمعية حماية لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة جمعية السياحة المستدامة بحضور المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ وعدد من المستثمرين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك ظهر اليوم بمكتبه بمدينه شرم الشيخ.



ناقش فودة في اللقاء عدة نقاط أبرزها ما يخص التنمية والحفاظ على البيئة في جنوب سيناء ورفع كفاءة جمعية "حمايه" للقيام بمهامها في الحفاظ على البيئة وتنميه المجتمع وتفعيل أهداف جمعية السياحة المستدامة المتمثلة في دعم السياحة في كافة أنحاء مصر بصفة عامة وجنوب سيناء بصفه خاصة، وآليات التعاون مع جمعية مستثمرين شرم الشيخ وتبادل الخبرات ولمس نقاط القوة والضعف في منطقة" نويبع- طابا" للنهوض بالسياحة عامة والسياحه البيئيه خاصة .



المحافظ خلال الاجتماع

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