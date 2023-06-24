نتائج المفاوضات مع فاجنر.. محادثة ثانية بين بوتين ونظيره البيلاروسي

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تحدثا هاتفيا للمرة الثانية اليوم وتناقشا بشأن نتائج المفاوضات مع قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وحسب "روسيا اليوم"، ذكرت وسائل إعلام مقربة من الكرملين، عن مكالمة هاتفية أجراها رئيسا روسيا وبيلاروس، أبلغ خلالها ألكسندر لوكاشينكو نظيره بوتين بنتائج المفاوضات مع قيادة "فاجنر".

وتحدث الجانبان اليوم في تمام الساعة 9 مساء، مرة أخرى عبر الهاتف، حيث أبلغ رئيس بيلاروس نظيره الروسي بالتفصيل بنتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة.

وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه وشكره لنظيره البيلاروسي على العمل المنجز".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوزين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.