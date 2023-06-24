تعليق صادم من أحمد موسى عن مقبرة الزعيم أحمد عرابي| فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تفقده للمقابر على شارع صلاح سالم، لعرض رؤية بدء تنفيذ مقبرة الخالدين، مؤكدًا أن هناك العديد من المشككين يشنوا شائعات حول أي قرار تتخذه الدولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع المشككين في الدولة لم يذهبوا ليروا ما يحدث لمقبرة الزعيم أحمد عرابي، ولا يعرفوا ما تعاني منه هذه المقابر من إهمال كبير، لأنها تحولت لـ«برك ومستنقعات».

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن مقبرة الزعيم أحمد عرابي، تعاني من تراكم المياه الجوفية، ومليئة بالقمامة، وأصبحت مرتعا للكلاب الضالة، ومقرا لترويج المخدرات، والمشككون لم يذهبوا حتى ليروا ما تعاني منه هذه المقابر، ولكن «فالحين نشكك ونشوشر على أي حاجة بتتعمل».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين؛ يأتي من أجل الحفاظ على تاريخ تراثنا، وهذه المقبرة تليق بالرموز التاريخية المصرية، كما أنها ستكون مزارا سياحيا.

ولفت أحمد موسى، إلى أن أماكن هذه المقابر لن تصلح للبناء أو تشيد الأبراج؛ بسبب طبيعة التربة والبيئة الجغرافية، ولكن مقبرة الخالدين ستكون تكريما للأموات، وشرحا مفصلا لكامل تاريخهم.

وأشار موسى، إلى أنه عمل أكثر من تحقيق صحفي في فترة الثمانينات عن هذه المقابر، وسرقة الجثث وبيعها لطلاب كليات الطب، موضحًا أن الرئيس السيسي إنسان يكرم الأحياء والأموات، وما سيتم فعله بإنشاء مقبرة الخالدين؛ يعد تكريما لكل اسم خدم مصر، والدولة تقدر كل رموزنا.

واختتم موسى حديثه قائلًا: «والله العظيم اللي بيهاجموا قرار إنشاء الدولة لـ مقبرة الخالدين، لازم يختشوا على دمهم< لأن الوضع في هذه المقابر صعب».