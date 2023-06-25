معظمهم مصريين.. أوائل القسم العلمي بالثانوية العامة في الكويت| صور

اعتمدت وزارة التعليم الكويتية نتائج الثانوية العامة (الصف الثاني عشر) بالقسمين العلمي والأدبي، والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 م، حيث بلغ عدد الحاضرين لامتحانات نهاية العام 40242 ألف طالب وطالبة.

وحصد 30 طالبًا مصريًا على المركز الأولى بواقع نسبة 100% في القسم العلمي بالثانوية العامة بالكويت، فيما حصل 19 مصريًا على 99.9%، وفقًا للنتائج التي نشرتها “الراي” الكويتية.

وفي بيان صحفي بعد إعلان النتائج، توجه وزير التعليم الكويتي الدكتور حمد العدواني بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح على نجاح الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني، وإعلان النتائج التي تبشر بالخير.

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة التربية عن نسبة النجاح العامة للقسم الأدبي للصف الثاني عشر في الامتحانات النهائية للعام 2023/2022م والتي بلغت 80.78%، كما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 81.62% ، و 89.62% نسبة النجاح في المعهد الديني .

